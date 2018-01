Amaia: los motivos por los que puede ser la ganadora e ir a Eurovisión

La recta final del concurso musical está a la vuelta de la esquina. Y los seguidores de ‘Operación Triunfo’ ya tienen a su ganadora: Amaia Romero. Semana tras semana ha ido cogiendo más confianza y enamorando tanto al público como al jurado y profesores de la Academia. La pasada noche del lunes hizo su mejor actuación con la canción Shake It Out, de Florence + The Machine.

Tanto a nivel vocal como interpretativo es de las que más ha ido evolucionando dentro de la Academia, algo que no ha pasado inadvertido por el público. Puestos en contacto con su tío Gabriel, nos ha dicho que: “La vemos genial. Está aprendiendo mucho y seguro que esto ayuda a cualquiera en todos los sentidos. Tanto en lo personal como en lo profesional”.

A pesar de que no haber sido siempre la favorita, sí que se ha mantenido entre las mismas. Y los espectadores caen rendidos con cada actuación. Su familia también les ve como ganadora, pero prefieren no hacerse ilusiones todavía: “Claro que la vemos, como familia suya que somos, pero es algo que tendrá que decidir el jurado y el público”, nos contaron.

Muchos ya la han coronado como Amaia de España, cogiendo el legado así de Rosa. Y ella, sin presión alguna por ello, sigue disfrutando en cada actuación. Además, Rosa también es seguidora de la de Pamplona y durante la pasada gala navideña cantaron juntas. Además, ella muestra en las redes sociales su apoyo a Amaia.

Su relación de dulzura y cariño con Alfred también ha sido muy aclamada fuera de la Academia, y aunque al principio se mostraban más reticentes a mostrar sus sentimientos, ahora ya no se cortan. Pero la familia de ella asegura que: “Esto es un concurso de música y no un reality. En alguna ocasión hemos dicho que Alfred nos encanta pero no queremos que esto se centre solo en una relación. Creemos que OT es más que eso”, nos explicaron.