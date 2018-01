Las palabras de Alonso Caparrós que su familia difícilmente perdonará

La cruda batalla mediática que Alonso Caparrós ha librado con su familia parece haber llegado a su fin. El enfrentamiento de su padre, el periodista Andrés Caparrós, con un reportero de ´Sálvame´ ha abierto los ojos al presentador, quien la pasada tarde anunciaba en el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez que había llegado el momento de intentar arreglar las cosas.

Tras reunirse con su hermana Rosa y su madre hace unos días, ha decidido que “ha llegado el momento de proteger a mis padres”. Si bien cree que no sucederá lo que espera, ve que tiene que seguir adelante al sentirse “responsable” de un sufrimiento que debe terminar, “esto tiene que acabar. Yo me muero de pena. ¿Creéis que no estoy viendo esto y no se me parte el corazón?”, comentó tras ver las imágenes de su padre.=

Aunque tan solo el tiempo dirá si la familia puede volver a tener una relación más fluida, lo cierto es que Alonso tiene un arduo camino por delante, pues son varias las ocasiones en las que ha lanzado dardos envenenados a los que comparten su sangre.

El ataque más reciente tuvo lugar el pasado fin de semana durante el polígrafo que protagonizó en ´Sábado Deluxe´. “El hecho de que ninguno de mis hermanos me hable me hace pensar que mi madre les ha manipulado, aunque sin mala intención”, decía sobre su progenitora, explicando en parte porqué no había conseguido retomar la relación con los suyos. También tuvo palabras para su padre, llegando a dejar boquiabiertos a los presentes: “Odio a mi padre. Por dentro siento un cabreo y un enfado increíble. Me di cuenta de esto cuando dejé de drogarme”.

Su padre ha sido, precisamente, quien se ha convertido en más ocasiones en el objetivo de su ira. Ya el pasado verano, el que fuera presentador de ´Furor, furor´ le llegó a culpar de hacer la vida imposible a su madre. “Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, colgaras una soga en el techo y suicidaras al locutor. El hombre que sigue pensando que el mundo le debe algo y que se debía doblegar ante ti… Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa. Está así por aguantar la ansiedad de estar contigo”, explotaba.

En estos meses tampoco se ha dejado en el tintero a su hermano, a quien despreció al decir que se consideraba mejor presentador que él ya que Andrés “no es natural” en el trabajo. Unas palabras que, si bien pronunció muy seguro, podrían tener respuesta muy pronto y es que Alonso Caparrós quiere que este 2018 sea el año en que vuelva a reencontrarse con los suyos.