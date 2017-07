Alonso Caparrós abochorna a su padre en televisión

Alonso echa en cara a su padre no haber estado con su familia por perseguir el sueño detrabajar en la radio: “Tú nunca has sido feliz. No compares la radio con la vida y con estar con quien te necesita”. Andrés recuerda algo a su hijo: “Si no fuera por la radio, tú no estarías aquí. Mi forma de vida ha sido la radio y lo va a ser hasta que me muera”.