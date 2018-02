El final de ‘Operación Triunfo’ ha sido el comienzo de una nueva etapa para Amaia y Alfred. Lejos de poder descansar tras casi cuatro meses esforzándose al máximo en el concurso, la pareja tiene un nuevo objetivo musical del que no puede perder el foco: su participación en el próximo certamen de Eurovisión. Todavía queda mucho para que ‘Tu Canción’ suene en Lisboa, pero los ya ex triunfitos no van a dejan de trabajar ni de promocionar el tema.

El pasado lunes acudieron como invitados al primero de muchos programas a los que asistirán. Fue en ‘Hora Punta’, presentado por Javier Cárdenas, en el que demostraron que la chispa que pudimos ver en el canal 24 horas sigue estando muy viva.** Llegaron al plató para poner punto final a una jornada muy intensa que comenzaba horas antes con una rueda de prensa en la que también estuvieron los otros tres finalistas, Ana Guerra, Aitana Ocaña y Miriam Rodríguez. Con el mismo look, Alfred y Amaia entraron en los estudios para, por primera vez, convertirse en los únicos protagonistas.

Poco antes de salir al directo pasaron por la sección de maquillaje y peluquería. Un total de cuatro estilistas -dos para cada uno- se encargaron de que estuvieran de lo más guapos. A pesar de estar acostumbrados a las cámaras, lo cierto es que la de Navarra parecía algo nerviosa, pues no dejaba de asomarse para ver cuándo era su momento de entrar a plató.

Finalizado ‘Hora Punta’, volvieron a separarse para ir a descansar. Alfred se fue en taxi a su casa, en El Prat de Llobregat, con su familia. Por su parte, Amaia se marchó en otro taxi con su padre, aunque en su caso se dirigió hasta el hotel, en donde la esperaba su madre. Para volver a su Pamplona natal tuvo que esperar hasta el pasado miércoles por algunos compromisos que tenía en la Ciudad Condal.