Alfonso Díez reaparece en un momento anímicamente delicado

Alfonso Díez, que no está pasando uno de sus mejores momentos, ha querido arropar a la familia de la condesa de Romanones en su funeral. El marido de la fallecida duquesa de Alba acudió a la Iglesia de San Fermín de los Navarro, donde se reunió con el resto de la familia de la casa de Alba.

Hace un mes, Alfonso Díez volvía a aparecer con motivo del tercer aniversario de la muerte de la duquesa de Alba, a la que se le rindió un emotivo homenaje en su querida Sevilla. La que tampoco faltó fue la gran amiga de la duquesa, Carmen Tello, que no dudó en desvelar el delicado momento por el que pasa Alfonso. Aprovechó la ocasión para señalar que no todo es tan idílico como parece y que las relaciones familiares entre los hermanos no son todo lo buenas que deberían. Además, en declaraciones a El Español, llamó la atención sobre la situación del viudo Alfonso Díez: “Está desesperado. Él tiene en Sevilla a los amigos de la duquesa y a mí. Aquí lo arropamos entre todos”.