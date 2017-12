Alessandro Lequio y María Palacios demandan a Olvido Hormigos y piden 120.000 euros de indemnización

En un principio, Olvido hablaba de un colaborador de televisión con el que había mantenido relaciones, estando él casado, pero no daba el nombre. Fue a María Patiño a quien se le escapó en un descuido, durante la emisión en directo de ‘Sálvame Deluxe’. Olvido podría aferrarse al hecho de que ella no fue quien desveló el nombre de Lequio, pero lo cierto e que una vez sacado a la luz, la exconcejala no tuvo reparos en detallar su supuesta relación con él.