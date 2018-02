Muchos son los artistas que después de triunfar en sus campos se lanzan al mundo del diseño. el último en apuntarse ha sido Alejandro Sanz quien siguiendo el ejemplo de Antonio Banderas o Penélope Cruz lanza su propia marca, aunque ha querido comenzar por complementos como gafas de sol, relojes y fundas de móvil, antes de lanzarse a campos más complicados como la ropa.

Bajo su marca Alejandro Sanz Music Designer se podrán comprar en la Starlite Shop, donde también tiene a la venta sus creaciones Antonio Banderas.

El cantante ha comentado sobre esta nueva aventura: “Las creaciones siempre tienen que ser un reflejo de ti, porque no puedes hacer nada que no lleve tu espíritu. Todo tiene un núcleo que tiene que tener unos valores, una calidad, una emoción… tiene que dejar una huella. En los diseños hay un trocito de mi pensamiento, porque de otra forma solo serían objetos.”



Alejandro Sans se ha tomado muy en serio esta nueva faceta: “Soy obsesivo con el trabajo, en todo soy exigente y ahora en el diseño igual. No sabe el equipo de Starlite dónde se han metido. Quiero hacer algo que marque la diferencia, que diga cosas y refleje mi pasión por el flamenco. Tanto la música como la moda son emociones”, declara.