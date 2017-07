Alejandra Rubio, la fan más incondicional de Terelu Campos

Madre no hay más que una y Alejandra Rubio está muy orgullosa de la suya. Tanto, que la nieta de María Teresa Campos no duda en subir a su Instagram fotos de ella junto a su madre constantemente. La joven de 17 años se lleva de maravilla con su progenitora y, como muestra de ello, le ha mostrado todo su apoyo en la presentación de su primer libro el pasado día 12. Alejandra comentaba en sus redes sociales emocionada: “Hoy hoy hoy”, junto a un emoticono de unas manos aplaudiendo sobre la imagen de la portada del libro ‘Frente al espejo’. Además, pudimos verla sentada en primera fila junto a su padre, Alejandro Rubio, en la presentación del libro, a la que también acudieron su abuela Teresa y su tía Carmen. La relación entre Alejandro y Terelu es muy buena, a pesar de estar divorciados, y la hija de ambos también tiene palabras de cariño para su padre, con el que ha publicado fotos en Instagram junto a un corazón.

Hace tan sólo un mes, Alejandra subía a su Instagram una imagen antigua de su madre guapísima, enfundada en un vestido rosa. Junto a ella, tan sólo ponía un corazón, que resume a la perfección el amor que siente por su madre. Pero no es el único ejemplo, el pasado diciembre publicaba una fotografía de cuando era pequeña en la que aparece junto a su madre, que le había llevado al zoo. Alejandra acompañaba la imagen con el texto “LoveU”, te quiero en inglés, junto a un corazón. Una hija muy cariñosa que escribía además “Te adoro” el pasado mes de septiembre acompañando a una fotografía de ambas vestidas de largo, muy guapas para la boda de Kiko Matamoros y Makoke.

Sin duda, Alejandra no lo habrá pasado bien con la enfermedad que ha sufrido su madre estos años y, a veces, no hay más que pensar que puedes perder algo para valorarlo. Y Alejandra valora a su madre sobre todas las cosas y no duda en mostrarle todo su afecto públicamente.