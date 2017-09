Alba Flores, muy querida por sus compañeras

Alba Flores y Najwa mantienen una relación especial, y es que además de coincidir en la serie carcelaria, también comparten escenario en el escenario musical, Drac Pack. Alba siempre estará agradecida a su compañera: “Hablo de esto y me emociono, Najwa me ha dado mucha seguridad como actriz y como persona, es una amiga que ha estado conmigo en las duras y en las maduras. Su apoyo ha sido muy importante en estos años. Su mirada me ha hecho crecer como actriz”. Por su parte, Najwa destacó que son como hermanas debido al gran feeling que tienen.