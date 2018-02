Alba Díaz causa furor en su debut como modelo en Nueva York

Dos meses después de celebrar la mayoría de edad, Alba Díaz, la hija de Vicky Martin Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, acaba de dar un gran paso en el mundo de la moda. Con 18 años recién cumplidos, la joven universitaria acaba de desfilar sobre una de las pasarelas más importantes del mundo: la de la Semana de la Moda de Nueva York. Un hito que pocas personas consiguen.

Si bien está centrada en sus estudios de Business & Communications, su intención es que su futuro esté ligado al sector de la moda, una pasión que comparte con su madre y por la cual no duda en realizar trabajos como este. Una afición que no solo comparte con su progenitora, sino también con el ex de esta, Domingo Zapata.

Hace un año, el pintor decidió dar un giro a su carrera y meterse al mundo de la moda convirtiéndose en diseñador, gracias a lo cual Alba ha podido disfrutar de la experiencia. Muy segura de sí misma a pesar de ser su primera vez sobre una pasarela tan importante, Díaz demostró un gran talento y profesionalidad.

Muy concentrada en cada paso que daba, la vimos vestida con unos pantalones de camuflaje y una torera en la que se podía leer el mensaje “I love you”, convirtiéndose en una de las protagonistas de una campaña llamada “Sé tú mismo, los Tags son para Facebook”, creada para apoyar a la comunidad LGBT.

Además de la hija de ‘El Cordobés’, también desfilaron otras caras muy conocidas como la actriz Kelly Rutherford y el actor Jordi Mollá que se paseó enfundado en un vestido de novia blanco con un mensaje en el pecho.

Esta no es la primera vez que Díaz ha coincidido con el famoso actor. A principios de año, ambos se vieron las caras en Miami durante un viaje que la estudiante hizo con su madre. Si bien en ese momento todo apuntaba a una reunión de amigos, ahora podemos adivinar que se en realidad estaban preparando este desfile que tanto éxito ha tenido.