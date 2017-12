Alba Díaz Martín disfruta de su cumpleaños con Froilán

Alba Díaz Martín está viviendo uno de los días más especiales de su vida tras cumplir la mayoría de edad. La joven ha recibido la felicitación más especial por parte de sus padres, Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’. Sin embargo, Alba ha tenido que seguir con su rutina y ha acudido a la Universidad como cada día.

Eso sí, tras acudir a unas clases por la mañana, Alba ha recibido el cariño y las felicitaciones de sus amigos y compañeros de clase, que no han parado de darle abrazos. Entre sus amigos está Froilán, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que estudia en la misma escuela privada que Alba. La diseñadora ya aclaró que ambos están en el mismo grupo de amigos.

La joven se ha convertido ya en toda una ‘it-girl’ y ha lucido para el día de su cumpleaños una falda de piel negra, jersey de cuello vuelto negro, medias de rejilla, abrigo de cuadros, y las conocidas botas Dr. Martens, que cuestan alrededor de 150 euros. En el pelo, Alba ha lucido un original moño.

Alba ha pasado el día en clases, pero no tenemos duda de que cuando vuelva a casa, su madre le tendrá preparada una gran fiesta de cumpleaños. De hecho, Vicky Martín Berrocal ha felicitado a su hija con unas bonitas palabras: “Y la vida pasa… @albadiazmartin camina, grita, corre, llora, baila, ríe, siente, equivócate, perdona, ama, vive…pero jamas te arrepientas si lo haces con el corazón. Yo siempre estaré a tu lado… La vida pa ti amor mío… #18años”.

Este pasado fin de semana, que coincidía con el puente de la Inmaculada, Alba disfrutó de una celebración adelantada de cumpleaños junto a su padre, su mujer, Virginia Troconis y sus hermanos, Manuel y Triana. La familia al completo viajó hasta París para disfrutar de unos días de relax y desconexión: “Agradecidísima (es poco) por este viaje… ya sabía que la familia era lo más importante, pero justamente este fin de semana me he dado cuenta de muchas cosas y he aprendido que en la vida uno debe adaptarse y vivir e improvisar y disfrutar de todo, desde el frío hasta la lluvia. Gracias a mi padre y a Vir por el esfuerzo que han hecho y a mis hermanos por hacer que lo disfrute el doble. Las pequeñas cosas son las que de verdad importan y de verdad que doy gracias a Dios por la familia que tengo. No les cambiaba por nada y se que ellos a mí tampoco (a pesar de todo). Mi consejo es que viváis y que saquéis provecho de todos los momentos que podáis pasar con los vuestros porque luego cuando no les tienes te das cuenta de lo mucho que te aportan solo con su presencia! Y lo peor es que no nos damos cuenta hasta ese momento”.