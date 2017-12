Alba Díaz cumple 18 años: descubrimos cómo es la hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’

Alba se apunta a numerosos viajes que hacen su padre y Virginia Troconis: “Agradecidísima (es poco) por este viaje… ya sabía que la familia era lo más importante, pero justamente este fin de semana me he dado cuenta de muchas cosas y he aprendido que en la vida uno debe adaptarse y vivir e improvisar y disfrutar de todo, desde el frío hasta la lluvia. Gracias a mi padre y a Vir por el esfuerzo que han hecho y a mis hermanos por hacer que lo disfrute el doble. Las pequeñas cosas son las que de verdad importan y de verdad que doy gracias a Dios por la familia que tengo. No les cambiaba por nada y sé que ellos a mí tampoco (a pesar de todo). Mi consejo es que viváis y que saquéis provecho de todos los momentos que podáis pasar con los vuestros, porque luego cuando no les tienes te das cuenta de lo mucho que te aportan solo con su presencia! Y lo peor es que no nos damos cuenta hasta ese momento”.