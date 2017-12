Alba Díaz Martín copia (una vez más) a su madre Vicky Martín Berrocal

Lo ha vuelto a hacer. Alba Díaz Martín, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz el Cordobés, ha vuelto a publicar un estilismo que ella misma luce en su cuenta de Instagram y que copia a uno que ya lució su madre anteriormente. Y decimos que lo ha vuelto a hacer porque no es la primera vez que Alba se inspira en su madre.

Acaba de cumplir 18 años, cuenta con miles de seguidores en Redes Sociales y promete ser toda una it girl. La chica tiene estilo, pero de tal palo tal astilla.

Alba Díaz Martín sabe que su madre entiende de moda y combina las prendas con muy buen gusto. Vicky Martín Berrocal genera entusiasmo con cada look lucido en sus fotografías.

Alba Díaz Martín habrá pensado que qué mejor manera de asegurarse el éxito entre sus seguidores que apostando por lo seguro. Para ello, ha copiado looks de su madre. El último, un estilismo en rojo, en el que Alba luce un pantalón rojo de TOPSHOP, un jersey de MANGO y unas sneakers negras de Nike combinadas con un cinturón de Gucci. No es casualidad que días antes su madre luciera un look también rojo total compuesto por un traje de chaqueta y pantalón de MANGO, un jersey de TOPSHOP y deportivas de Adidas.

Os mostramos este y otros estilismos que Alba Díaz Martín le ‘robó a Vicky Martín Berrocal.