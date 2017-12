Alba Díaz celebra su 18 cumpleaños en un viaje familiar a París

El próximo 12, Alba Díaz, hija de Él Cordobés y Vicky Martín Berrocal, cumple la mayoría de edad, pero lo ha celebrado con anticipación en un bonito viaje familiar a París. La adolescente ha viajado junto a su padre, Virginia Troconis y sus dos hermanos, hijos de la pareja, los pequeños Manuel y Triana, de 13 y 10 años.

La familia al completo ha recorrido las calles más concurridas de París, han visitado la Plaza de la Concordia, ha degustado los platos típicos parisinos, se han tomado una merienda en los cafés más emblemáticos, y como no, visitar los grandes almacenes, y seguro que hacer alguna que otra compra, pues Alba es gran seguidora de la moda, al igual que su madre Vicky. Estamos seguros de que Alba se llevó más de un regalito de la “ciudad del Amor”.

Un viaje de lo más especial para la joven, pues ha supuesto una celebración anticipada de sus 18 años, una fecha muy marcada. “Agradecidisima (es poco) por este viaje... ya sabía que la familia era lo más importante pero justamente este fin de semana me he dado cuenta de muchas cosas y he aprendido que en la vida uno debe adaptarse y vivir e improvisar y disfrutar de todo, desde el frío hasta la lluvia. Gracias a mi padre y a Vir por el esfuerzo que han hecho y a mis hermanos por hacer que lo disfrute el doble. Las pequeñas cosas son las que de verdad importan y de verdad que doy gracias a Dios por la familia que tengo. No les cambiaba por nada y se que ellos a mí tampoco ( a pesar de todo). Mi consejo es que viváis y que saquéis provecho de todos los momentos que podáis pasar con los vuestros porque luego cuando no les tienes te das cuenta de lo mucho que te aportan solo con su presencia! Y lo peor es que no nos damos cuenta hasta ese momento”, escribió la joven junto a una foto en la que aparecen todos los miembros de la familia en una bonita instantánea.

Seguro que esta es la primera de muchas celebraciones que tendrá Alba durante estos días. Seguro que hará una fiesta donde juntará a sus dos familias, pues la relación que aguarda Vicky Martín Berrocal con Virginia Troconis es muy buena. Y, al final, lo que importa es la felicidad de la pequeña. ¡Qué bonitas son las familias bien avenidas! ¡Feliz cumpleaños Alba!