Alba Carrillo y Laura Matamoros: así ha evolucionado su amistad en ‘Supervivientes’

Alba Carrillo y Laura Matamoros se han convertido en las mejores amigas de ‘Supervivientes’. La isla las ha hecho ser las mejores confidentes, compañeras de batallas y aliadas de esta edición.

Ni la ex de Feliciano López, ni la hija de Kiko Matamoros empezaron con buen píe el programa de supervivencia. A los pocos días de empezar el concurso tuvieron una bronca monumental, por la que la modelo estuvo a punto de abandonar. Una discusión, en la que la hermana de Diego Matamoros acusó a la expareja de Fonsi de vender toda su vida: “La única que vendes eres tú, que vendes hasta como follas”. Los días se fueron sucediendo en Honduras y las aguas entre ambas volvieron a su cauce, dejando de ser enemigas declaradas: “Este concurso es de locos. Yo hace dos semanas matándome con Alba y me he preocupado como la que más”, dijo Laura pasadas solo unas horas desde su enfrentamiento.

La supervivencia y la mala relación con el resto de finalistas han hecho que las dos jóvenes unan fuerzas contra todos y se hayan convertido en uña y carne. Laura y Alba estaban destinadas a llevarse bien en Honduras. La novia de Beji Aparicio es muy amiga de Marta Castro, actual mujer del padre del hijo de Alba, Fonsi Nieto, y aunque la modelo y la esposa del expiloto hayan tenido ciertos roces han preferido sellar la paz por el pequeño, de ahí que la que fue presentadora de ‘Hable con ellas’ tuviese la esperanza de llevarse bien con Laura desde el principio: “Yo sabía que no me iba a llevar mal con ella. Sabía que tenía mucho carácter, como yo, y que íbamos a tener algún roce, pero tiene buen fondo”.

Durante este último mes de convivencia, ambas han compartido muchas confidencias, no solo de Fonsi sino también de sus respectivas parejas. Hace tan solo unos días Alba le confesaba a la ganadora de la penúltima edición de ‘Gran Hermano Vip’ sus tácticas para ligar, además de las últimas novedades del contencioso que mantiene con el tenista. Esta última semana Laura, como líder del grupo, obtuvo una recompensa y quiso compartirla con la que se ha convertido en su mejor amiga.

Ahora habrá que esperar a ver como sigue su relación fuera del concurso y si seguirán siendo igual de amigas que hasta ahora.