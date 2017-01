Alba Carrillo pone una nueva demanda a Feliciano

Alba Carrillo se siente víctima de un engaño desde que, en el mes de febrero del 2016, su marido, Feliciano López, le propuso firmar una cláusula de separación de bienes con el argumento de obtener beneficios fiscales para ambos.

Alba Carrillo, casada en régimen de gananciales con el tenista desde julio del 2015, y tratándose de una propuesta de su marido, firmó sin más. Hoy, una separación y una cruenta guerra de despecho por medio, Alba sostiene que no sabía con certeza lo que firmaba y que, donde pensó estar firmando una separación de bienes sin más, lo que firmó fue la liquidación de los mismos.

Es decir, que con aquella cláusula firmada se daban por repartidos los bienes comunes del matrimonio. Algo que, además de no entenderlo como tal, no se efectuó. Justo un año después de rubricar su firma, esta misma semana, se ha presentado una demanda para anularla, paso que hasta ahora no se había dado.

Anularla porque se firmó con desconocimiento y bajo efectos de una situación depresiva por parte de la joven, que ha estado en tratamiento médico los últimos meses, tal y como muestran los informes adjuntados a la demanda (informes que recogió la propia Alba en persona en el centro en el que fue tratada).

Además, la letrada que defiende los intereses de Alba Carrillo denuncia la posibilidad de que Feliciano hubiera incurrido en un fraude fiscal por haber traspasado a su propiedad los gananciales correspondientes de Alba sin pagar por ellos los impuestos de donación correspondientes.

Por todo ello, el próximo día 7 de febrero, fecha en la que está fijada la vista para que el matrimonio efectúe judicialmente la liquidación de gananciales, la defensa de Alba Carrillo solicitará la anulación de la vista alegando que ha de resolverse primero este procedimiento ordinario.