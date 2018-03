Alba Carrillo, Fiona Ferrer y Pelayo Díaz se tiran los trastos a la cabeza

“No muerdas la mano que te dio de comer” es uno de los dichos más populares del refranero español y para algunos eso es lo que ha hecho Alba Carrillo. La modelo ha colgado recientemente una storie de Instagram criticando el estilo de Fiona Ferrer, actual jueza de ‘Cámbiame’. “¿En serio esta mujer dice que ‘menos es más’ y aconseja de moda? #pontealgomássieso #wakuhorror”, escribía para referirse a la que un día fue su mentora en el mundo de la moda.

Y este es el argumento que ha utilizado Fiona para defenderse de la crítica de Alba dentro de una larga reflexión: “Nunca ha sido mi compañera, yo he sido la productora ejecutiva de ‘Supermodelo’, la creadora del formato. No tengo nada en contra de ella. No la conocí en ‘Supermodelo’, es más, la metí’. Alba no gusto para el concurso y yo aposté por ella, me la lleve a París con Noelia López (ganadora del concurso en 2007) y hubo allí un pequeño problema que nunca he hablado”. Pero Fiona Ferrer ha querido ponerle más picante a la polémica: “Alba Carrillo no ganó el certamen y, a pesar de eso, entró en la agencia Elite, desfiló e hizo varias cosas, pero luego fue realmente conocida por entablar relaciones amorosas con gente famosa”. Además, reconoce que se ha tomado con humor la storie.

Más duro fue el otro juez del programa de transformaciones, Pelayo Díaz, que ha salido en defensa de su compañera: “Cuando la gente no trabaja se aburre mucho en casa y critica lo que lee. Es muy triste morder la mano de la que un día te ayudo a trabajar”.

En otro orden de cosas, Fiona también ha tenido que entrar a valorar la polémica con Paula Echevarría, y es que últimamente se le acumulan los frentes. Así se ha explicado este jueves en ‘Cámbiame’: “El otro día creo que quedó muy claro. Dije que Paula me parecía estilosa, pero que no representaba el concepto de elegante. Nunca dije nada negativo porque es una mujer que me gusta. Es valiente, trabajadora y defiende los looks”. Aparte, hay quien ha dicho que su boina beige es un plagio de la de la asturiana y Fiona Ferrer se defiende: “Mi boina surgió espontáneamente. Con todos mis respetos a Paula Echevarría no he querido imitarla, podéis ver mi Instagram, yo salgo con esa boina desde diciembre, fue pura casualidad, nunca ha habido ataque, creo que ella es muy inteligente y no lo va a ver como tal”, ha argumentado Ferrer.