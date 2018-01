Tras una larga ausencia, Alba Carrillo ha vuelto a las pasarelas. Las polémicas declaraciones de hace unos días, en las que desvelaba algunos secretos del mundo de la moda, como que a las modelos les ponen “pesos en los sujetadores” y “beber dos litros de agua” para dar el peso adecuado, parece no haber afectado a sus contratos.

Lejos de limitarse al desfile, Alba ha concedido a poco antes a ‘Corazón TVE’ unas declaraciones muy en su línea. Tan polémica como siempre, y tras definirse como “una mujer luchadora, valiente y arriesgada” a quien decir lo que piensa le creará problemas, pero también le dará algunos aliados, ha retomado el que parece uno de sus temas estrella, sus ex.

Con el padre de su hijo, Fonsi Nieto, se acaba de ver las caras en los juzgados. “Las críticas como madre me parecen bien, pero si no son de parte de mi hijo, debo ignorarlo. Yo soy la única que puede criticar a mi madre y mi hijo el único que me puede criticar a mí”, contaba.

Sobre Feliciano López ha contado que es un tema “pasado, algo desagradable”, pero también ha tenido palabras para él. Alba le ha mandado un mensaje a la nueva novia del tenista, Sandra Gago. “No tengo el gusto de conocerla, no he coincidido con ella en la pasarela. Le deseo lo mejor y espero que se vaya, porque con él no se puede tener relaciones muy felices a largo plazo”, aseguró contundente.

Para quien sí ha tenido buenas palabras es David Vallespín. “Me da tranquilidad, estabilidad, es inteligente, divertido… Me ha cambiado la vida, pero no puedo decir de nadie que sea el hombre de mi vida porque solo hay uno”, ha dicho en referencia a su hijo Lucas. En unos días la pareja celebrará su primer San Valentín, una fecha que todavía no está planeada, pues Carrillo reconoce que le gustan las sorpresas, pero que seguro pasarán juntos, “mis planes no los puedo contar, pero algo habrá”.