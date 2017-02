Alba Carrillo, del amor al odio

Ya lo advirtió el gabinete de prensa que organizaba la Pasarela Flamenca de Jerez de la Frontera, “Alba Carrillo no atenderá a los medios de comunicación”. Pero, ¿por qué este repentino cambio de actitud? Parece que la modelo ha pasado del amor al odio en cuestión de meses.

Fue una de las protagonistas de la noche. La modelo estrella del décimo aniversario de la Pasarela Flamenca de Jerez, que tiene lugar cada año en las bodegas González Byass. La joven, que lució los diseños de flamenca de la firma Pöl Núñez, estaba suelta y sonriente en la pasarela, pero todo cambió cuando le tocó enfrentarse cara a cara con los medios de comunicación que habían ido al evento.

La ex de Feliciano, a la que estamos acostumbrados a ver simpática con los periodistas e incluso charlatana, decidió no abrir la boca. Tan solo sonreía mientras los numerosos reporteros que se encontraban en el lugar lanzaban preguntas al aire. Solo se dirigió a ellos para decir que “no he estado nerviosa, ya son muchos años, estaba emocionada”.

Agradecía los piropos vertidos por los allí presentes y dejaba la puerta abierta a encontrar un novio andaluz, y si podía ser amigo de Juan Peña, quién amenizó el desfile y le hizo de acompañante en el photocall.

La distancia se hizo patente entre los medios y la modelo. Nada de preguntas incómodas y nada que decir sobre su ex Feliciano López.

Alba Carrillo, alejada de la prensa desde hace meses, ha querido seguir manteniendo las distancias. Parece que cada vez está dejando más claro que se quiere alejar de los focos mediáticos y volver a ser una persona que pasa desapercibida.