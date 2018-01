Alba Carrillo desvela las trampas del mundo de la moda

Aunque Alba Carrillo contestó en el programa de Risto Mejide diversas preguntas sobre Fonsi Nieto y Feliciano López, la entrevista no se centró solo en sus relaciones sentimentales. También hubo hueco para hablar de su profesión y de aquellos años en los que las pasarelas eran su lugar de trabajo. Una vez más no se mordió la lengua y dejó claro que en ese mundo había muchas trampas “Hay una doble moral. En la Madrid Fashion Week (antes llamada ‘Pasarela Cibeles’), por ejemplo, tienes que dar un peso, el IMC, pero si das ese peso no cabes en la ropa de los diseñadores”. Por ello las modelos buscan la manera de lograrlo ‘burlando’ el número que marca la báscula “Te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua… Una incoherencia más del mundo de la estética y la belleza”. Pero este es un tema que a ella dejó de preocuparle hace mucho, pues desde que comenzó su relación con Fonsi no volvió a desfilar.

Debemos subrayar que en cuanto a su vida personal, las espadas están en todo lo alto. Fonsi Nieto y Alba Carrillo libraron la semana pasada una dura batalla en los juzgados. El ex piloto había demandado a su ex pareja y por ello tuvieron que verse en un juicio de custodia del que ninguno salió con muy buena cara. A pesar de ello, y seguramente porque se había grabado antes, Alba Carrillo confesó no descartar una reconciliación con el que un día fue su media naranja. “Las relaciones de padres separados tienen altibajos y yo sé que esto pasará. Sé que ocurrirá porque es buena persona” le confesaba a Risto Mejide la pasada noche del lunes sentada en el ‘Chester’.

Es más, dejaba claro que siempre estaría dispuesta a dar su brazo a torcer por un enfrentamiento “Los genes de mi hijo son buenos, estoy tranquila por eso” decía, con su gracia habitual, tendiendo una mano al dj. Y es que ahora no pasan por su mejor momento, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la amistad prevaleció por encima de sus diferencias.

Pero no solo habló de esto. Risto no dejó escapar la oportunidad de comentar su breve matrimonio con el tenista Feliciano López, pero ese tema a Alba le interesa mucho menos. Para ella es algo que pertenece al pasado y de lo que no guarda muy buen recuerdo: “Hay guapos que al final les coges manía y ya no lo ves ni atractivo ni nada”. Es más, entre risas decía “creo que estoy muy equivocada con los hombres. Ninguno de los que he tenido eran el perfil que me gusta a mí”.