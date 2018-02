Aitana (‘OT’): las claves de un culebrón amoroso a cuatro bandas

“Solo tengo una cosa que decir, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y no cambiaría por nada el momento en que te conocí, ni todo lo que hemos vivido juntos, ni lo que nos queda. Me acuerdo de los nervios en los castings, y que decías que no ibas a pasar, y mira ahora, en la final. No puedo estar más orgulloso de ti por verte cumplir tu sueño, solo con eso ya soy feliz, no necesito nada más. Y pase lo que pase siempre has sido y siempre serás mi ganadora. Te quiero ❤”, estas fueron las palabras que hace unas horas Vicente le escribió a Aitana.