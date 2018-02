Dentro de toda la trama de acusaciones y revelaciones de los Pantoja hay una persona del clan que todavía no se ha pronunciado: Agustín Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja es uno de los apoyos fundamentales de la artista y -supuestamente- conoce todos los secretos de Cantora, las parejas de Chabelita y Kiko, los amigos de ambos… También sabe al dedillo las amistades y amores de la cantante, los entresijos de las giras, grabaciones y discos de su hermana del alma, sin embargo, parece que romper su silencio no tiene precio y que no escucharemos ninguna declaración en boca de Agustín.

El que fuera cantante prefiere preservar su anonimato y quedarse en un segundo plano. Mientras que Isabel Pantoja por fin ha decidido exponer públicamente lo que piensa de su hija, de su madre y de Anabel… es remota la posibilidad de ver a Agustín en las mismas condiciones. ¿Un guiño a su hermana?

De este modo queda claro que Agustín podría ser contrario a la facilidad que la familia Pantoja tiene para decir las cosas tal y como las piensa, sin reparos. Recordemos que últimamente hemos vivido el fuego cruzado entre Isa y su madre, que aseguró que la habían echado de ‘Cantora’; la tonadillera y Anabel, pues a la cantante no le gusta que trabaje en ‘Sálvame’; o Isa con su hermano Kiko, al no acudir por el momento a conocer a su nueva sobrina, Carlota.