Ágatha Ruiz de la Prada vs. Pedro J. Ramírez: el conflicto se recrudece

Estas palabras de Pedro J. Ramírez llegan después de que Ágatha Ruiz diera una entrevista en la revista ‘Fashion and Arts’: “No lo quiero volver a ver en mi vida. Se ha portado fatal. Ahora solo veo lo feo, algo que es buenísimo para mí, al menos psicológicamente. Él siempre estaba trabajando. No quería que le sobrara ni un segundo para nada. Lo que a él le gustaba yo lo detestaba. Una vez lo llevé a una cena que me habían invitado y acabé diciendo: ‘Nunca más llevo a este tío a una cosa'”, declaraba la diseñadora en dicho medio.

Ágatha aprovechó el momento en el que salió publicada la entrevista de Pedro J. para publicar una foto de la sesión de dicha revista, en la que aparecía posando junto a un chico totalmente desnudo. Muchos pensaron que era una respuesta a la entrevista de su exmarido, pero ella lo negó rotundamente.