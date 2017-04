Hace seis meses que se separó de Pedro Jota Ramíírez, y tras unos momentos muy complicados,,ahora Ágatha Ruiz de la Prada está más estupenda que nunca. La diseñadora reapareció en la Pasarela de La Razón, donde participaba, y ella misma aseguró que se encuentra mucho mejor, aunque la relación con su exmarido sigue siendo nula. Allí, entre bromas, también hizo alusión a los cambios estéticos que se han comentado que se ha hecho estos meses: “Podéis mirar todas las operaciones que me he hecho… Lo único que es que he adelgazado, medio voluntario, medio involuntario”.

Sin embargo, lo cierto es que el rostro de la diseñadora poco tiene que ver al que lucía el pasado mes de noviembre, tras hacerse pública la separación. Ahora la vemos más radiante y luminosa, con las arrugas mucho menos marcadas en la frente y en el contorno de los ojos. También el contorno se ha redibujado y con la tez más tersa.

El trabajo y sus dos hijos, Tristán y Cósima, ha sido su mejor apoyo para superar una separación que no se esperaba. Pedro Jota Ramírez anunció a la diseñadora que se iba de casa porque había iniciado una relación con la abogada Cruz Sánchez de Lara. Solo día antes, la pareja y sus dos hijos habían protagonizado para una revista de moda un reportaje en el que aparecían como una famila feliz. Cuando vio la luz, ya estaban separados.

Ágatha no quiere saber nade de Pedro Jota, pero a juzgar por su imagen ha logrado pasar página y comenzar estupenda esta nueva etapa de su vida.