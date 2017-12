Ágatha Ruiz de la Prada: el accidente que la lleva al quirófano

Ágatha Ruiz de la Prada no olvidará jamás el pasado fin de semana. La diseñadora se encontraba montando a caballo junto a su hijo Tristán y su mascota cuando el Ágatha perdió el control del animal y cayó al suelo, con la mala suerte de que apoyó la muñeca al caer.

La diseñadora acudió a un hospital y allí le dijeron que la tenía rota. Ella misma anunciaba la mala suerte que había tenido a través de las redes sociales: “Premio a la elegancia. 5 minutos antes de romperme la muñeca. En cuanto salga del hospital me voy a una juerga flamenca donde me está esperando @rafaelamargo”, escribía, dispuesta a no perderse la fiesta.

Y dicho y hecho, nada más recibir el alta, Ágatha se fue directa a la fiesta, y su amigo Rafael Amargo no dudó en celebrar su asistencia: “❤️AGATHA @agatharuizdlprada. Ella me prometió que venía y esta mañana ha tenido un accidente y con su escayola y su clavo y después de horas de hospital… HA VENIDO A VERME… OLE… Eso sí que es flamenco, cumplir con la palabra aunque sea arrastrándose… OLEEEEE. MUJER DE PALABRA VALE x 2″.

No es el único deporte que practica Ágatha Ruiz de la Prada, que también tiene como hobby el tenis. Aunque no lo practica con tanta asiduidad, siempre que puede aprovecha los días de sol para jugar. La diseñadora se ha tomado este accidente con muy buen humor y ha desvelado a Vanitatis: “He tenido mala suerte porque me he roto la muñeca por varios sitios. Este miércoles me van a operar”, anunciaba.

Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo una etapa muy especial después de la separación de Pedro J. Ramírez. Su hija Cósima ha valorado la nueva juventud que está viviendo su madre, y ha destacado en alguna ocasión: “A mi madre la veo mejor que nunca, viviendo una nueva adolescencia y divertidísima”. Y es que, la diseñadora está más feliz y liberada que nunca. Ha superado la separación con el periodista, y la posterior boda de éste con Cruz Sánchez. La confirmación de su hija, la presentación en programas de televisión y las continuas fiestas reflejan lo que su hija afirma.