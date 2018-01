Ágatha Ruiz de la Prada: “Pedro J. ha sido un cursi toda su vida”

Era una de las entrevistas más esperadas de las últimas semanas. Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba por primera vez en el plató del programa ‘Sábado Deluxe’, dispuesta a hablar de su separación de Pedro J. Ramírez después de 30 años de relación.

Minutos antes de comenzar la entrevista, la diseñadora le confesaba al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que estaba “asustada” y que había recibido como cien llamadas de teléfono que le desaconsejaban que concediese la entrevista. Además de la sombra de una posible demanda por parte de su ex marido.

Ágatha ha comenzado su intervención asegurando que llevaba trabajando desde los 20 años, apareciendo en numerosos medios internacionales y no quería que se la conozca como “la divorciada del innombrable” (que es como han llamado a Pedro J. durante la entrevista).

Tras su separación, la empresaria ha perdido 18 kilos, “del susto” como asegura la propia Agatha. Y es que para ella fue toda una sorpresa cuando Pedro J. le comunicó su intención de separarse. Justo acababan de realizar un reportaje para una conocida revista bajo el título de “familia feliz”, y “si me hubieran preguntado la noche anterior cuál era nuestra puntuación como pareja del 1 al 10, hubiera dicho un 9,5”.

La entrevista ha contado con algunas perlas que Ágatha ha dedicado al innombrable como que “no ha tenido ni un solo amigo” o que “se piensa que es más importante que nadie”.

La empresaria considera que siempre se portó bien durante las tres décadas que duró su relación: “yo era buenísima”. Y que ella supiera, Pedro J. nunca tuvo “amigas”, ya que ella le dejaba “poca manga ancha”.

Con respecto al reportaje que Pedro J. Ramírez ha realizado junto a su actual pareja, ya se sabía que no era del agrado de la diseñadora. Y en referencia a las románticas declaraciones que acompañan al artículo, Ágatha ha declarado rotunda que su ex “ha sido un cursi toda la vida”. Ella ya se lo decía cuando estaban juntos y no le sentaba especialmente bien.

La empresaria ha explicado una anécdota que vivió con Belén Esteban, a la que tiene mucho cariño. Y es que la hija de Belén siempre ha llevaba muchos diseños de Ágatha, y se sentía muy agradecida. Cuando la diseñadora se lo contó a Pedro J., éste le dijo que no sabía quien era Belén. Cuando en un avión, el todavía matrimonio coincidió con Esteban, Ágatha le exigió al periodista que fuera a pedirla perdón a Belén por no conocerla.