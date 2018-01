Ya no hay vuelta atrás, el desencuentro entre Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez es irreversible. La sesión de fotos protagonizada junto a Cruz Sánchez de Lara en ‘Harper’s Bazaar’ ha avivado la hoguera de sentimientos de ambos, que había menguado en los últimos meses después de su sonada separación. La exaltación de la felicidad suprema hecha por el director de ‘El Español’ podría no haber sentado nada bien a la modista, que hace unos días aseguraba no querer volver a ver jamás a su ex. Con todo este panorama como caldo de cultivo, Ágatha ha tomado la decisión de sentarse este sábado 27 de enero en ‘Sábado Deluxe’, tal y como ha podido saber SEMANA.

Ha hablado y manifestado su opinión en diferentes ocasiones, pero esta es la primera vez que se somete a una entrevista que tocará su lado más personal y en la que se enfrentará a las preguntas de los colaboradores de ‘Sálvame’, que buscarán sacar a la luz todos los sentimientos de la diseñadora. Pensamientos que bien podrían estar algo encontrados ya que las últimas fotos de Pedro J. con Cruz han abierto las heridas, justo en el momento en el que Ágatha Ruiz de la Prada se encontraba más feliz, con estabilidad emocional y disfrutando del apoyo total por parte de sus dos hijos, Tristán y Cósima Ramírez.

Mientras el veterano periodista ha encontrado la felicidad absoluta al lado de su nueva pareja, Ágatha no se ha dejado ver junto a ningún hombre y quizás su corazón necesite de más tiempo para cerrar una cicatriz que ha sido demasiado honda. Y es que 30 años de matrimonio son muchos; tres décadas, con sus cosas buenas, sus cosas malas y que saldrán a relucir en el plató del ‘Deluxe’ en 48 horas.