En noviembre del año pasado hubo un terremoto mediático cuando Pedro J. Ramírez publicó una fotografía que confirmaba su relación con Cruz Sánchez de Lara y su separación de Ágatha Ruiz de la Prada, con la que había formado una de las parejas más sólidas del panorama social español.

No es fácil para nadie separarse y más cuando no te lo esperabas, como la propia Ágatha Ruiz de la Prada manifestaba. La diseñadora, además, daba un titular muy contundente: “Tendremos un divorcio amistoso, pero no seremos amigos”.

Ayer, Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños del embajador en España de Estados Unidos, James Costos, que puede interpretarse como una despedida más de nuestro país, al que llegó en 2013, dentro de la administración Obama.

Entre los invitados destacaron Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que este año podrían contraer matrimonio, o Carolina Herera jr., con su marido, El Litri.