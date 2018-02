El pequeño Adrián da otro paso más en su recuperación

Buenas noticias para Adrián Martín. El pequeño cantante sigue ingresado en el hospital, luchando contra la hidrocefalia que padece y tras someterse a tres operaciones en una semana ya ha conseguido una habitación en planta y ha empezado a comer. Su evolución es lenta, pero constante. Su estado de salud sigue siendo muy delicado y permanece en observación, sobre todo después de haberle sustituido las tres válvulas que tiene implantadas en su cerebro. Han sido siete días de inquietud y de estar en vilo, pero afortunadamente las aguas vuelven a su cauce.

Los padres del joven artista, Rafa y Toñi, no han podido reprimir su tremenda felicidad y gratitud por el apoyo recibido hacia su hijo y así lo han expresado en las redes sociales: “Gracias, gracias, gracias… No podemos iniciar de otra forma este comunicado, ya que agradecemos de corazón, las llamadas, los mensajes, las muestras de cariño que nuestro hijo está recibiendo de todos. Hemos leído vuestros mensajes, no dudéis en que han sido el mejor calmante para su dolor. Él, mejor que nadie sabe lo que significan esos ánimos en momentos duros. Con esa fuerza y cariño nos quedamos, tanto Toñi como yo, como toda la familia agradecidos de corazón por tanto”, comentaban sus progenitores.

No están siendo semanas fáciles y el propio Rafael comentaba que Adrián tenía “dolores muy fuertes”. A sus 13 años, el pequeño libra desde 2014 su batalla más dura, después de enamorarnos con su arte en ‘La Voz’. Su particular historia de superación le ha hecho ganarse el cariño de todos. Famosos como Carmen Lomana o Eva Longoria le han arropado públicamente e incluso ha estado a punto de conseguir un Grammy latino como reconocimiento.