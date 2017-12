Ada Colau desvela su bisexualidad: “Tuve una novia italiana”

“Tuve mi época, me cogí mis borracheras como buena adolescente, salí de fiesta”. “Tocaba salir y tocaba emborracharse, de pensar ‘vamos a probarlo'”. “Si no lo hacías eras muy rara”. “Siempre fui la rara de la clase, era distinta a mis compañeras”. “He probado los porros una o dos veces y me han sentado fatal, de llegar a vomitar, y no los he vuelto a probar”.