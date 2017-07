¿Qué compañeros no acudieron a la presentación del libro de Terelu?

Terelu vivió ayer un día muy especial con la presentación de su libro, Frente al espejo, por parte de los periodistas Rosa Villacastín y Alfredo Urdaci. Estuvo arropada por sus familiares, amigos y compañeros, pero también hubo alguna ausencia destacada. Entre ellas, las de Belén Esteban, que según la propia protagonista del evento, ya le había comunicado que no podría ir, al igual que Gema López.

Tampoco acudió Jorge Javier Vázquez, que no suele asistir a este tipo de eventos, aunque en esta ocasión las grabaciones de Got Talent no le dejan tiempo, ni Paz Padilla.