7 looks de nuestras famosas perfectos para esta Nochebuena

Paula Echevarría arrasaba en ‘me gustas’ con un look de lo más sensual. La actriz se ponía un traje de chaqueta y pantalón con destellos plateados sin sujetador ni blusa que le daban un toque de lo más hot. Combinaba el atuendo con unas sandalias de tacón negras. Si no te atreves a llevar tanto escote, puedes decantarte por un vestido mini como el de Blanca Suárez en tonos rosas con zapatos de tacón con plataforma en color blanco. O si lo prefieres, con un vestido largo con aberturas y transparencias como el de la actriz Ana Fernández, que remata con unos salones en color rojo. Dejando a un lado los vestidos con transparencias para noches más atrevidas como podría ser la Nochevieja, podemos inspirarnos en este estilismo de Cristina Pedroche. Con un pantalón negro, un body con escote y encaje y una blazer del mismo tono, estaremos de lo más sexy y elegantes. Todo ello, junto con unos stilettos, da forma al look perfecto.

Si prefieres estar más discreta, pero al mismo tiempo ser elegante, puedes fijarte en el vestido que ha elegido Anne Igartiburu para celebrar estas fiestas. Un diseño sencillo y largo para las que no les gusta enseñar tanto escote ni pierna. Con pedrería y en tonos plateados, queda genial con unos zapatos del mismo color. Si estás embarazada como Eva González o prefieres que tus curvas pasen un poco más desapercibidas, siempre puedes decantarte por un sencillo y discreto vestido negro, ideal para cualquier ocasión. El peinado, el maquillaje y los complementos son fundamentales para resaltar en un día tan especial. Por último, si a ti lo que te gusta es ir más de sport y dejarte de tantos brillos y elegancias, te traemos este conjunto de Dulceida donde combina unos pantalones de cuero negros con un top en color claro, un buen abrigo de pelo y botas de lo más cómodas sin tacón.