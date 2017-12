7 escándalos internacionales que han sorprendido este 2017

Aunque ha sido firmando películas, como la reciente ‘Asesinato en el Oriente Express’, Johnny Depp está en uno de sus peores momentos personales y profesionales. La boda, posterior divorcio y las acusaciones de maltrato de su ex, Amber Heard, y sus problemas con el alcohol han hecho que el actor no levante cabeza y que, incluso, los fans de Harry Potter hayan pedido que no aparezca en la segunda parte de ‘Animales Fantásticos’, donde sería uno de los protagonistas.