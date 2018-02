5 famosos que le han declarado la guerra a ‘Sálvame’

A nadie se le escapa que ‘Sálvame’ es un hervidero de noticias. El corazón patrio tiene como punto de parada innegociable el programa líder de Telecinco y sus colaboradores se convierten a diario en altavoz de exclusivas. Sin embargo, hay algunas informaciones que no gustan demasiado y son varios los famosos que han explotado contra él. La última en hacerlo ha sido Raquel Bollo, pero antes fueron Aramis Fuster, Rosa Benito o su hija Chayo Mohedano. ¿Recuerdas cómo se desencadenó su guerra contra ‘Sálvame’?

Para ser estrictamente cronológicos empezamos con Raquel Bollo. Esta semana se ha destapado su malestar los que fueran sus compañeros, que se han mostrado muy críticos con la decisión de la colaboradora de televisión de fichar por ‘Viva la vida’, junto a Toñi Moreno. Pero Raquel se ha defendido con uñas y dientes: “Me voy donde me dé la gana y como me dé la gana (…) Si no necesitaran dinero, no estaría ahí ninguno, desde el primero hasta el último. Vamos a ser un poquito realistas. De ahí se han ido todos porque necesitaban descansar, yo nunca me he ido porque necesitaba economía. Así que descanso cuando a mí me da la gana”, ha sentenciado.

Especialmente llamativo fue la decepción que sufrió Aramís Fuster con ‘Sálvame’ y la pitonisa no dudó en lanzar con bala, en su Twitter, contra el programa rey de La Fábrica de la Tele: “Buenas noches, acabo de llegar del programa de ‘Sálvame’ en el que me han hecho compartir plato con un desgraciado como Dinio, con el que yo no tengo nada que ver. Y vuelvo a repetir, no me gusta lo que me han hecho hoy, estoy muy cabreada y quiero saber la opinión de ustedes”, confesó indignada el pasado mes de septiembre.

Isabel Pantoja tampoco se ha mostrado nada contenta de que su sobrina Anabel sea colaboradora de ‘Sálvame’ y piensa que se podría ganar la vida de otra manera, algo que ha recibido el reproche de Jorge Javier Vázquez. Si quieres ver los cabreos de los famosos con el programa, no te pierdas nuestra galería.