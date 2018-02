Raquel Mosquera: “Recibí amenazas de muerte para que me fuera de la casa de Pedro Carrasco”

Raquel Mosquera ha visitado el plató de ‘Viva la vida‘ y como cada vez que pisa un estudio de televisión, se ha mostrado sincera y natural ante cada pregunta. Raquel ha hablado sin tapujos sobre temas amables, como su posible boda con Isi, su pareja desde hace 4 años, pero también de temas más dolorosos, como su enfermedad o sobre la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, con quien está completamente distanciada.

Respecto a su enfermedad, Raquel se ha mostrado como un ejemplo de superación: “Yo presumo de ir al psicólogo o al psiquiatra”. “Soy una mujer frágil pero a la vez muy fuerte”.

Asegura que su familia ha sido un gran apoyo para ella. Raquel Mosquera no ha podido evitar emocionarse al hablar de ella: “Mi padre y mis hermanos han sido mi gran apoyo. Me quieren y nunca me han fallado”.

En lo que se refiere al amor, tras varios intentos fallidos de relaciones sentimentales, Raquel se encuentra viviendo un gran momento en pareja. Ha asegurado a Toñi Moreno que se va a casar con Isi: “Es mi gran deseo. Entra dentro de nuestros proyectos”.

Por otro lado, Raquel Mosquera ha escuchado las ultimas declaraciones hechas por Ortega Cano en las que el diestro señala a Rocío Carrasco y su marido como los únicos culpables de su distanciamiento con el resto de la familia: “Ortega lleva razón. Rocío comenzó separándose de mí y luego siguió con el resto de la familia. Ella tiene la culpa porque no quiere ver a nadie. Es muy importante la pareja que tienes al lado. Si a mí un hombre me quiere alejar de mi familia, lo lleva claro”.

Parece que las heridas de Raquel Mosquera con respecto a la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, no están cerradas. “Mucha culpa la tiene Fidel Albiac. Pero ella no es una niña”. “Con el resto de la familia de Rocío Jurado tengo poca relación porque lógicamente al morir Pedro dejamos de vernos y de quedar. Pero la familia de Rocío al completo tiene las puertas de mi casa abiertas”.

Rocío Carrasco no ha sido la única diana de los dardos de Raquel Mosquera: “El segundo hermano de Pedro, Antonio, llamaba mucho por teléfono. Cuando se enteró que no sacaría nada de la herencia, dejó de llamar. Este señor, en su momento nos pidió a Pedro y a mí 500.000 pesetas para comprarse un camión”.

Pero el gordo de esta entrevista ha llegado al final cuando Raquel Mosquera se ha visto presionada ante las preguntas de Paloma García Pelayo. La periodista ha acusado a Raquel de ir de víctima con el tema de la herencia. Ha sido entonces cuando Raquel ha confesado algo nunca dicho antes: “Recibí llamadas a altas horas de la noche diciendo que me largase de la casa de Pedro Carrasco porque si no me iban a matar”.

Sin duda, con esta dura declaración, Raquel Mosquera ha abierto un nuevo episodio que va a dar mucho que hablar.