Mariló Montero, cada día más cañón… El retiro le sienta muy bien

Desde que dejó la televisión en junio de 2016 permanece fuera del foco público. Se marchó unos meses a vivir a Nueva York y ya instalada de nuevo en España sigue alejada del primer plano de la actualidad. Por eso, en su última aparición pública, donde fue premiada por su faceta solidaria, nos volvió a sorprender por su espectacular físico… Cada día más cañón. Mariló Montero es el mejor ejemplo de esas mujeres que ya han pasado los 50 pero aparentan 10 años menos. Que los 50 son los nuevos 40 tienen ella es el mejor ejemplo.

Mariló parte de una privilegiada genética, con un físico que no necesita de demasiados sacrificios. Sin embargo, ella misma ha asegurado en varias ocasiones que es una mujer muy disciplinada y que le gusta cuidarse: “Alimentación sana, dieta mediterránea y ejercicio. No hay más trucos”, eso declaraba hace un tiempo cuando le preguntaron cómo hacía para estar ta bien. Deportista desde que era joven (llegó a ser campeona de baloncesto en su Navarra natal). sigue siendo una apasionada del ejercicio: “ Me machaco todos los días. Aeróbicos y salgo a correr. Hago ejercicio durante tres cuartos de hora, o una hora aproximadamente”, ha reconocido.

Mariló Montero no ha cambiado demasiado su imagen a lo largo del tiempo. Siempre se ha mantenido fiel a su larga melena, en la que ha hecho pequeñas variaciones cortándose el flequillo o capeándolo. Aunque también se ha sometido a esos tratamientos estéticos que mejoran su imagen, pequeños retoques, que no son invasivos, ni modifican la expresión de su rostro.

Una imagen y un físico que ha heredado su hija, Rocío Crusset, una de las modelos más importantes en nuestro país. Madre e hija parecen dos gotas de agua, y comparten la misma belleza racial.

Mariló Montero es consejera del Grupo Joly. continúa escribiendo en los periódicos del grupo y estudiando ofertas que le llegan para volver a la televisión. De momento, mientras no aparezca una que le enamore, como ella misma ha confesado, seguirá en la retaguardia.