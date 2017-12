Raquel Bollo concede su primera entrevista en un año. No descarta boda ni volver a la televisión

Hace un año que Raquel Bollo decidió dejar el mundo de la televisión para centrarse en su familia y en su negocio, una tienda de moda.

No había vuelto a sentarse en un plató para conceder una entrevista, hasta ahora. Lo ha hecho en ‘Viva la vida’, el programa presentado por Toñi Moreno, y la persona que se ha sentado frente a ella, en exclusiva, para realizarle las preguntas, ha sido un gran amigo de ella y colaborador del mencionado programa, Luis Rollán.

Raquel ha comenzado explicando qué fue lo que le llevó a tomar la decisión de dejar su trabajo en televisión. Ganar el juicio de Chiquetete fue crucial para ella: “Necesitaba cerrar ese capítulo y necesitaba disfrutarlo con mi familia”.

Aún así, Raquel no descarta una vuelta al medio televisivo: “Nunca se sabe. Si me ofrecieran algo que me gustase y que fuese compatible con mi vida, mi familia, la tienda… no lo descartaría”.

En cuanto al amor, Raquel vive uno de los momentos más dulces de su vida junto al empresario sevillano Marino Jorge Gutiérrez. Reconoce que está enamoradísima y que él es maravilloso. ¿Boda? Puede que 2018 sea el año de Raquel Bollo y Marino: “Lo hemos hablado. Todo se andará”, ha contestado, dejando en el aire la incógnita.