Kiko ha revelado un secreto que ha dejado a todos impactados, ¿de qué se trata?

Durante su estancia en la Casa del árbol, Kiko Jiménez se ha enterado de todo lo que sucedía en el exterior. Y todo porque se lo ha contado Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo.

“Te quiero contar un secreto. Durante tiempo me lo he tragado, me lo he callado bastante. Tengo que decirlo porque me puede el remordimiento que tengo por dentro”, le decía Kiko a Jorge Javier poco antes de soltar el bombazo.

Y continuaba, “Todo el equipo de cámaras, redactores, todos los de sonido están siempre muy pendientes de nosotros. Incluso cuando salimos de aquí siempre hay un periodista que nos acompaña y que se encarga de que no sepamos nada del exterior. Y con esto quiero decirte que lo sé todo, sé muchísimas cosas, y hay que darle las gracias a Lucía, por en su momento desvelarme todo lo que ha ocurrido“.

Kiko para dar muestra de que lo que decía era verdad se acercó a Bigote y le dijo: “Bigote te voy a dar un abrazo. Siento lo que le pasó a tu mujer“. Y además, acercándose a Leticia Sabater, “Leticia, ¿sigues enamorada de mí?”

Lucía Pariente por su parte solo se limitó a decir: “Allí todo el mundo ha dicho algo”.

En cuanto a la llegada de Kiko a ‘Supervivientes’, con el primero con el que se reencontró fue con su perro Pepón. Del que Jorge Javier dijo: “Que bonito es el perro Kiko, si parece un gremlin bueno con esos ojazos”. Más tarde entraría Gloria Camila, de la que Kiko Jiménez dijo: “¿Pero tú quién eres?, estás guapísima. Te he echado de menos muchísimo“. A lo que su novia respondía: “Me he puesto guapa para ti, ¿te gusta?“.