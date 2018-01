10 cosas que no sabes de Quique San Francisco

Las drogas. Es sin duda el capítulo más oscuro de su vida. El humorista recayó en la peligrosa espiral de las adicciones y así lo confesaba en una entrevista con Interviú: “Porros fumé toda la vida, pero lo malo fue el caballo y la coca. Por el caballo hice una pasada y me fui; si no, no estaba aquí. Esto duró unos cuatro años durante los que trabajé muchísimo menos”. Siempre claro y directo.