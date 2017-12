Froilán víctima de un robo en el bingo Canoe

Froilán no cesa de generar noticias. Cuando no es por sus relaciones sentimentales, lo es por sus salidas de tono adolescente.

Esta vez, la causa ha sido un robo que el hijo de la infanta Elena habría sufrido en el bingo Canoe de Madrid.

Sv, situado en en el Paseo de la Castellana 93, con un grupo de amigos.

Al parecer, llevaban un sobre con una importante cantidad de dinero que les fue sustraído dentro del local.

Según LOC, aunque los responsables del bingo Canoe no han querido ofrecer detalles de cómo se produjo el hecho ni de las personas implicadas, sí que ha confirmado que la policía acudió nada más ser denunciado el robo por los afectados.

Diversos testigos que se encontraban en la sala de juego en ese momento, han asegurado a este medio que la policía mantuvo una larga conversación con el grupo de amigos de Froilán. Además, fueron testigos de las grandes cantidades que Froilán y sus amigos apostaron, hecho por el cual se podría deducir que la cuantía de dinero robado podría ser elevada.

Parece que, lo quiera o no, Froilán siempre termina dando qué hablar. Desde que decidiera no continuar con sus estudios en EEUU para matricularse en la americana Universidad CIS, ubicada en Madrid, el hijo de la infanta Elene y Jaime de Marichalar ha protagonizado algún enfrentamiento nocturno en mitad de la calle con jóvenes de su edad, así como escenas de amor y diversión con su ahora ex, Mar Torres.

Con este nuevo incidente, Froilán se convierte, una vez más, en noticia, muy a pesar de su familia, que por todos lo medios intentó evitar que el joven abandonase sus estudios en EEUU, donde al menos permanecía más alejado de las cámaras y de testigos indiscretos.