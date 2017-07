Fonsi Nieto: “No veo ‘Supervivientes’ porque no me gustó lo que vi al principio”

¿Tú irías a un programa como Supervivientes?

Sí, pero sin cámarasm que es lo que he hecho aquí, sería feliz. Tengo la experiencia de MasterChef y no me siento cómodo con las cámaras. Porque me cuesta mucho soltarme, porque soy muy tímido y vergonzoso. Y muchas veces cuando me ponen una imagen delante, parece que soy hasta borde.

¿Ves el programa?

Es imposible no ver algo, pero prefiero no verlo, porque lo que vi al principio no me gustó. Y ahora que está mi hijo conmigo menos.

Con la separación de Alba y Feliciano se removió el pasado, ¿te afectó volver a salir a la palestra?

Para mí es una situación súper complicada, porque yo vengo del mundo del deporte. Siempre he querido ser respetuoso, aunque cada uno en nuestra casa tengamos nuestros trapos sucios y peleas en pareja, pero siempre he querido que esto se quedara en casa.

A mí no me gusta. Que cada uno con su vida haga lo que quiera. Yo ahora solo tengo que decidir qué es lo mejor o peor para mi hijo. Lucas, tiene su madre y su familia, y yo lo tengo que respetar. Tengo que tener buen trato con ella, para buscar lo mejor para mi hioa.

¿Te arrepientes de unas declaraciones que hiciste en las que dijiste que estabas harto de tener problemas para estar con tu hijo?

Si me arrepiento, pero pasaron una serie de cosas… Si yo llego a ese punto no es porque sí.

¿Todo esto afecta a tu matrimonio?

No lo sé, porque siempre ha sido igual, y no me ha cambiado nada en este mes y pico que llevamos casados. Marta es mi mayor apoyo. Con ella he encontrado serenidad, me entiende, me lo pone todo fácil. Cuando tienes 20 años discutes por tonterías y cuando te acercas a los 40 te das cuenta de lo importante de la vida.

¿Quiéres tener más hijos?

Si, pero quiero que pase un poco más de tiempo y que Lucas sea un poco más mayor.

¿Te gustaría ver a tu hijo subido en una moto?

Eso está prohibidisimo. En mi casa no se habla de motos, solo fútbol, fútbol y fútbol.

Pero si yo realmente veo que le pone la misma pasión que le puse yo cuando era pequeño, no me quedaría otra que apoyarle, porque sería egoísta por mi parte.

Has estado con algunas de las mujeres más impresionantes de este país como Elsa Pataky, Ariadne Artiles, Carmen Jordá o Alba Carrillo, ¿Qué tiene Fonsi Nieto para ligarse a estos cañonazos?

Mucha cara. Ser divertido, ser una persona clara y normal. Tenemos más oportunidades los feos de ligarnos a una chica guapa, que una chica guapa ligarse a un chico guapo.

Tienes muy buena relación con tus exparejas, incluida Alba.

Si. Alba me ha dado lo más importante de mi vida, que es mi hijo. Yo a Alba la tengo mucho cariño, pero lo que le pasa es que está en un momento que se tiene que asentar y estar tranquila.

¿Pensabas que Elsa Pataky iba a terminar donde ha terminado?

Sí, porque es de las personas más currantas que he conocido. Puede ser mejor o peor actriz, pero cuando tienes un objetivo en la vida eso solo se hace con trabajo. Y es lo que ha hecho ella. Lo mismo le pasa a Ariadne.