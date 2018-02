Felipe y Letizia están “de semana blanca” con sus hijas

Más allá de las actividades que refleja su agenda oficial, pocas veces sabemos dónde se encuentran los Reyes en su vida “privada”. Es una cuestión de la que no se informa desde Casa Real. En el caso de estos días hay varios datos que apuntan a que la Familia Real está disfrutando de su particular Semana Blanca.

El jueves 15 y el viernes 16 de febrero son días no lectivos en el calendario escolar madrileño, de manera que Leonor y Sofía no tienen que ir a su colegio de Santa María de los Rosales. Por su parte, los Reyes también están libres los mismos días. No hay compromisos que cumplir. No sería descabellado suponer que hayan decidido aprovechar a fondo este puente y se hayan marchado a algún lugar. Hay que incidir en que estos días están considerados tradicionalmente como la “semana blanca” por tratarse de unas minivacaciones invernales, en las que además se puede ir a la nieve y a esquiar. ¿Cuándo si no?

El 5 de febrero de 2017 los Reyes nos sorprendieron convocando a los medios en una cita poco habitual, un posado en la estación de Astún, en el Pirineo aragonés, en el término municipal de Jaca. Era la primera vez que veíamos públicamente a los Reyes y sus hijas practicando el deporte blanco, al que tan aficionado es Don Felipe. Las sesiones con los Reyes Juan Carlos y Sofía y sus hermanas en Baqueira Beret eran un clásico de todos los inviernos durante su infancia y juventud. Entonces se supo lo bien que lo habían pasado, las niñas demostraron sus avances con los esquíes y también trascendieron fotografías de la familia en distintos restaurantes de la zona.

Este año todavía no se ha producido tal imagen, ni de momento la podemos establecer como costumbre, pero quizás su destino o escapada sí sea “blanco” y estos cuatro días de vacaciones les venga de maravilla antes de retomar el trabajo.