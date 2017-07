Feliciano López: primeras declaraciones tras su sonado divorcio de Alba Carrillo

¡Por fin! Hemos tenido que esperar a la final de ‘Supervivientes’ para escuchar las primeras declaraciones de Feliciano López tras su sonado divorcio. Bertín se ha interesado, en un principio, de cómo ha llevado todo el revuelo mediático de su separación: “Lo llevo bien, soy fuerte. No presto mucha atención. Viajo muchísimo y eso me ayuda. No estoy muy pendiente, me ocupa mucho mi profesión, la verdad es que lo he llevado todo bastante bien. Soy una persona que de entrada parece prepotente, pero necesito confianza”, ha comentado sobre la comentada separación de Alba Carrillo, su exmujer y finalista de ‘Supervivientes’, que llegará a su final este próximo jueves.

Son las primeras declaraciones que hace Feliciano López tras su sonado divorcio de Alba Carrillo. Este lunes, precisamente, hubieran celebrado su segundo aniversario de boda. La separación once meses después del ‘sí, quiero’ convirtió a la pareja en dos personajes muy mediáticos, así como las declaraciones de la modelo en contra del que fuera su marido despertaron un interés inefable.

A pesar de que Feliciano no es muy asiduo a hablar de su vida privada y a conceder entrevistas, el tenista ya tenía apalabrada con Bertín la entrevista. Al parecer, cuando todavía mantenía una relación con Alba Carrillo, Bertín y su mujer iban a ir a la casa de ellos a hacer un programa, cuando este todavía se emitía en TVE. La pareja decidió posponer la cita, quizás por los problemas matrimoniales, pero ahora Telecinco ha sabido cómo sacar rentabilidad a una historia tan mediática como ha sido la de Alba Carrillo y Feliciano López.

Uno de los temas más esperados por telespectadores ha sido cuando Bertín y Feliciano hablan sobre la relación con Alba. Este último advierte a Feliciano que su compañero y tenista Marc López es fan de ‘Supervivientes’: “Lo que más le divierte es tu consuegra”, le dice Bertín a la madre de Feliciano. Esta resopla, el hermano ríe y reconoce que es verdad y Feliciano añade: “Corramos un tupido velo, ¿no?”.

Mientras Telecinco emite la entrevista más esperada de Feliciano López, Alba Carrillo se mantiene ajena a las primeras declaraciones públicas de su expareja sobre su divorcio, ya que se encuentra en Honduras. ¿Cómo se tomará la modelo esta entrevista una vez que regrese a España? Habrá que esperar para ver su reacción…