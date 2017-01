Hola amigos!!!

Quería escribir unas líneas para despedir el año acompañadas de una foto pero tengo tantas que no ha sido tarea fácil. No pretendo con esta foto haceros creer que soy un santo y que no he roto un plato en mi vida, aunque sea eso lo que pudiera reflejar esa foto..😅😅😅 He escogido esa porque es la única que quizá refleje lo agradecido que estoy a Dios y a la vida por todo lo que me ha dado y por tantos y tan buenos momentos que he podido vivir hasta el día de hoy.

Han pasado sólo 26 años desde ese día y un sinfín de cosas como os podéis imaginar. No todo ha sido un camino de rosas, ha habido un poquito de todo, pero los buenos momentos han desequilibrado la balanza claramente. Soy de los que piensa que la vida es un continuo aprendizaje y es por ello que siempre intento ver el lado positivo a mis tropiezos y seguir hacia delante con la lección aprendida.

Eso se lo debo en parte al tenis, que me ha enseñado muchas cosas a lo largo de mi vida, como por ejemplo a no rendirme cuando las cosas van mal y sobre todo a entender que un gran deportista tiene que saber encajar la derrota con deportividad, la misma que uno necesita cuando la vida le sorprende y le da un golpe. Pero tenemos la suerte de que al día siguiente la vida sigue tanto dentro como fuera de la pista y nos da otra oportunidad de seguir creando nuestra propia historia,mejorada si cabe..😉

En 10 minutos se acaba este año para mí y una vez más los buenos momentos han eclipsado todo lo demás. Así lo digo porque así lo siento. Los deseos se los dejo para los que de verdad lo necesiten y “yo virgencita que me quede como estoy”. Gracias a todos los que me apoyáis por aquí, os lo digo de corazón, después de tantos años jugando es un impulso enorme sentir el cariño de la gente.Y gracias a mi familia y a mi equipo (Marc y Pepov) porque está de más decir que sin vosotros todo esto sería imposible.

Feliz año nuevo a todos!!!❤️❤️ Feli