Fallece el padre de Patricia Pérez

Tristes noticias para la que fuera una de las presentadoras de más éxito en los años 90, gracias al programa ‘Mamma Mia’, Patricia Pérez.

La guapa gallega, que hoy ejerce como nutricionista, ha perdido a su padre. Ha sido la pareja de Patricia Pérez, Luis Canut, hermano de Nacho Canut, músico que junto a Alaska forma el grupo ‘Fangoria’, el que ha dado a conocer la triste noticia a través de un emotivo mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Luis Canut ha mostrado una fotografía en blanco y negro en la que se ve a Patricia y sus hermanos siendo niños junto a su padre y su madre. Canut ha escrito el siguiente texto: “El hombre valenciano hace saber que el verdadero hombre gallego ha sido el hombre más honrado, más amable, más honesto, más cariñoso con su mujer, más generoso con sus hijos, más conversador con todo el que se acercaba, en resumen, el hombre más bueno que he conocido y que, ahora que no está, voy a hacer todo lo posible para parecerme a él pero sé que no le voy a llegar ni a la suela del zapato… Y @patriciaperezoficial que sale con cara de susto y estos niños, que son sus hermanos, pueden estar tranquilos porque Emilio siempre va a estar por aquí para cuando queramos conversación o jugar al dominó… #yotuvelasuertedesersuamigo… #yvoyatenerlasuertederecordarlesiempre… #conPatrienlasdurasyenlasmásduras…”.

Por su parte, Patricia Pérez ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas, y lo ha hecho, también, a través de su cuenta de Instagram. En ella ha publicado una fotografía de ella misma mandando un beso a todos: “Os mando un beso enorme a todos. Os agradezco muchísimo todas las muestras de cariño que me habéis dado. Os quiero mucho”, ha escrito.