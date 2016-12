Fallece la madre de Miguel Temprano

Miguel Temprano está viviendo uno de los peores días de su vida. Y es que su madre ha fallecido este martes 27 de diciembre después de varios meses en los que ha luchado contra una complicada enfermedad. El colaborador de televisión no se ha separado de ella durante todo este tiempo. “Se fie… sin hacer ruido… DEP”, ha escrito junto a una imagen en la que Miguel Temprano aparece dándole la mano a su madre.

Hace unos días compartía unas palabras con sus seguidores de Facebook que no pasaron desapercibidas. “Qué sensación más rara… nunca he temido a la muerte, mi muerte. Estos días tampoco temo la de mi madre. Como dice una preciosa canción “La Muerte no es el final del camino…” yo creo que es y va a ser así con mi madre. No imaginaba que esta espera en lugar de ser amarga fuera dulce, teñida de un gran respeto y mucho amor… Es cierto, en casa de mi madre en su habitación se respira tanta Paz y tanto Amor que sería incapaz de describirlo con gran fidelidad y precisión. Mi madre aguanta por nosotros… Seguro…!!! Por no dejarnos sin que hayamos aprendido su última lección de vida y de cómo saber morir. Estoy orgulloso de ella y de mis hermanos. Los cuatro estamos sentando juntos estos días los cimientos del nuevo tiempo que se avecina.

Sigo pensando que compartir estos momentos me ayuda a digerirlos y a tomarlos como lecciones aprendidas. Cierto es que no soy pudoroso en estos momentos. E insisto en que si mi experiencia sirve para ayudar a una sola persona, enferma de cancer o a un familiar, el esfuerzo y mi apertura pública al compartir mi experiencia personal habrán merecido la pena… Os deseo una Feliz Navidad a todos y un próspero 2017 Un abrazo fuerte…!!!”.

¡Ánimo Miguel!