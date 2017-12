Fallece Juanma Villar, concursante de la primera edición de ‘MasterChef’

Estreno agridulce para la quinta temporada de ‘MasterChef Junior’. La alegría de ver a los más pequeños de la casa disfrutar en las cocinas, se vio empañada por una triste noticia que se encargó de comunicarla el programa a través de su cuenta de Twitter.

Juanma Villar, concursante de la primera edición de ‘Masterchef’, falleció con tan solo 53 años el pasado miércoles día 20, aunque la noticia no vio la luz hasta el día siguiente, jueves. Fue la propia cuenta oficial del programa la que envió un mensaje de pésame a la familia y rindió un bonito homenaje al concursante.

A pesar de que su paso por el programa fue breve, pues fue el segundo expulsado de la edición, fue muy querido por el público por su amor a la cerveza. De hecho, en su momento, ya explicó que le gustaba mucho añadir este ingrediente a sus recetas. Sus compañeros también han querido mostrar su cariño y respeto hacia el recién fallecido.

“Amigo ni te imaginas lo que te voy a echar de menos! todavía no me creo la noticia y espero que me llames para decirme que que inventos tengo! un beso fuerte allá donde estés”, escribió Paloma Ayensa, una de sus compañeras del programa.