El teatro Liceo de Barcelona recibía anoche a un espléndido Bertín Osborne, que durante casi dos horas hizo vibrar al patio de butacas. Entre los asistentes no podía faltar su esposa Fabiola Martínez, que se considera la fan número 1 de su pareja. Ella estuvo escuchando y disfrutando de los temas de su nuevo álbum Cronner, con el que se ganó el aplauso en pie de todo el público. Con un sobrio estilismo compuesto por una falda de cuero ajustada, un top y una blazer todo en negro, no quiso llamar mucho la atención entre el público que asistió al evento.

También se encontraban Alejandra Prat y su marido, Juan Alcaraz, que son grandes admiradores de Bertín. También estaba el empresario y expresidente del FCB, Joan Laporta. Todos ellos disfrutaron de temas clásicos ‘Fly me to the moon’, o ‘New York, New York’ y otros más actuales como ‘Can’t take my eyes off You’, a los que les impregno con su estilo personal.

Bertín compagina sus conciertos con su faceta como presentador en la pequeña pantalla en el programa de ‘Mi casa es la tuya’, en Telecinco, donde mañana recibirá a uno de los cantantes más internacionales del panorama español, David Bisbal. Además de compartir su afición por la música y la paella, tienen algo más en común: ambos están enamorados de bellezas venezolanas.

Fabiola y Bertín forman una pareja con un largo recorrido y con muchos momentos duros a sus espaldas, que han superado firmemente gracias a su bonita relación y siempre con una sonrisa en su cara. La pareja tienen dos hijos en común, Kike y Carlos, de 10 y 9 años respectivamente.