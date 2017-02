A Eva Zaldívar le ha informado Paloma García Pelayo que la Fiscalía ha informado a la Sala del recurso de que ha presentado la hija de Pepe Navarro, Andrea, que quiere saber si es hermana del hijo de Ivonne Reyes o no. Por lo tanto, podría haber una resolución pronto.

“Cuanto antes se solucione todo, mejor”, ha dicho Eva Zaldívar. “Mi hija fue al despacho de su abogada, Ana Ruiz, y yo estuve en todas las reuniones. Ha llevado el asunto por las vías por las que había que llevarlo”.

“Para Andrea no era un plato de gusto, está en los exámenes finales de su carrera, buscando trabajo, no ha sido nada fácil”, ha dicho Eva Zaldívar.

“Pepe y yo llevamos varios años separados, pero lo que más me ha dolido es educar a mis hijos en una dualidad. Fueron los niños los que se encontraron y me abrieron los ojos”, ha manifestado.

Y ha añadido: “Los niños empiezan a hablar y yo me empiezo a preocupar. por eso he apoyado a mi hija”, ha dicho Eva Zaldívar, que ha apoyado el hecho de que se haya hecho una prueba de ADN al hijo de Ivonne Reyes.

“Desde el verano no he hablado con Ivonne, yo no pienso que esto tenga que ser una guerra. Me da pena escucharla, no mira hacia adelante”.

“Mis hijos y yo no estamos en guerra. No quiero que estén en un lío, sufriendo, sin saber dónde están”.