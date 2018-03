Eva González celebra una dulce ‘baby shower’

Eva González afronta la recta final de su embarazo con mucha ilusión. A la presentadora le quedan días para la llegada de su primer hijo junto a Cayetano Rivera, y es que el nacimiento está previsto para comienzos del mes de marzo.

Mientras llega ese día, la ex Miss España está pudiendo disfrutar de su embarazo apuntándose a una de las modas que ha llegado de Estados Unidos y que causa furor entre las famosas: la fiesta ‘baby shower’.

Eva no podía ser menos y ha tenido su particular fiesta, como ha reflejado en su cuenta de Instagram. Una celebración en la que no ha faltado la decoración: globos y guirnaldas, así como la parte comestible: cupcakes temáticos y una hermosa tarta.

Precisamente esa parte es la que más le ha gustado a la futura mamá, que acompañaba la imagen que subió a las Redes Sociales con el mensaje de: “💙Tardes muy dulces💙”.

La presentadora se encuentra de baja laboral esperando el alumbramiento en su tierra natal, Sevilla, donde también está previsto que nazca el bebé.